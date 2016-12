Homem morre em salto de bungee jump em Mairinque

Uma aventura neste domingo (18) terminou de forma trágica na ponte férrea Engenheiro Acrísio, onde um homem acabou morrendo após um acidente enquanto praticava bungee jump em uma altura de aproximadamente 40 metros.

Segundo relatos da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) aos bombeiros, havia um colchão inflável no local, porém, testemunhas disseram que a corda esticou além do que devia.

A vítima tinha 35 anos e morreu após cair no chão. Ele praticava bungee jump na ponte férrea Engenheiro Acrísio, que liga a cidade de Mairinque (SP) a Itu (SP), neste domingo (18). O local é conhecido por ser ponto de treinamento de rapel do Corpo de Bombeiros e pela rotineira prática de esportes radicais.

A corda de segurança que limita o elástico teria rompido e Fábio Ezequiel de Morais ainda quicou no chão antes de acertar o colchão. A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu e foi encaminhada ao pronto socorro de Mairinque, mas não resistiu aos ferimentos.

Por meio de nota, a empresa MF Locação de Equipamentos, responsável pela organização do salto, confirmou que o participante Fábio Morais sofreu uma queda e não resistiu aos ferimentos e faleceu. “Neste momento tão difícil para todos, os esforços estão direcionados para a assistência aos familiares de Fábio”.

Ainda de acordo com a nota, a MF Locação de Equipamentos já está tomando todas as providências para apurar as causas do acidente e está acompanhando e colaborando com as investigações da Polícia Civil de Mairinque, que abriu inquérito para investigar o caso.

O corpo de Fábio foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba (SP) e liberado para a família ainda durante a noite para o velório e enterro, que ocorreu na manhã desta segunda-feira (19) em Valinhos (SP).