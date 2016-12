Criança de Itupeva denuncia o tio por estupro

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí apura um suposto caso de abuso sexual contra uma menina de 9 anos, que acusou o próprio tio de molestá-la. O crime teria ocorrido em uma casa no Jardim São Camilo, em Jundiaí, dentro do quarto do morador, que foi identificado como um homem de 43 anos.

A menina, que mora com a família em Itupeva, esteve com a mãe no Plantão da Polícia Civil de Jundiaí para denunciar o parente. Ao delegado Ruiter Martins, contou que foi chamada no quarto pelo homem, que pediu para que sentasse no colo dele. Em seguida, colocou as mãos dentro da calça da menina para tocar na parte íntima, tirando a blusa da sobrinha para continuar a molestá-la.

A criança afirmou que, neste momento, bastante assustada, pegou seus chinelos, o bambolê e saiu do quarto fazendo o sinal da cruz. Sua avó perguntou o que havia acontecido, mas resolveu não contar nada. Somente para a tia, esposa do acusado, é que disse o que tinha ocorrido dentro do quarto. Ao ouvir a história, o delegado determinou a elaboração de um boletim de ocorrência de estupro de vulnerável e o encaminhamento do caso à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí.

De acordo com a investigadora-chefe Lilian Picchi, da equipe da delegada Maria Beatriz Curio de Carvalho, titular da DDM, o crime de estupro de vulnerável prevê pena de reclusão, de oito a 15 anos, a autor de “conjunção carnal” ou prática de “outro ato libidinoso com menor de 14 anos”.

Geraldo Dias Netto/JJ