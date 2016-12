TCE reprova prestação de contas da Prefeitura de Itupeva

Pelo voto do Auditor Substituto de Conselheiro Samy Wurman, Relator, e dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Presidente, e Antônio Roque Citadini, a 2ª Câmara, em sessão de 25 de outubro de 2016, ante o exposto no voto do Relator, juntado aos autos, decidiu emitir parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Itupeva, exercício de 2014, prefeito Ricardo Alexandre de Almeida Bocalon (PSB).

No relatório da fiscalização foram apontadas as seguintes ocorrências:

– Falta de edição do Plano de Mobilidade Urbana;

– Site da transparência deficiente; Serviço de Informação ao Cidadão precário;

– Sistema de controle interno não está regulamentado;

– Abertura de créditos adicionais e realização de transferências, remanejamentos e transposições em valor que supera a inflação do período; déficit da execução orçamentária não amparado em superávit financeiro;

– Resultados financeiro e econômico deficitário.

– Inexistência de facilidade de pagamentos de dívidas de curto prazo;

– Aumento da Dívida de Longo Prazo;

– Diferença de valores no tocante às receitas de transferência de tributos da União e Estado;

– Desistência irregular de receitas referente à empresa Bosal do Brasil Ltda.;

– Despesa de pessoal superou 90% do limite fixado na Lei Fiscal apesar de diversas despesas não terem composto este percentual;

– Gastos com educação ficaram abaixo do mínimo exigido pela Constituição Federal (19,99%;

– Não foi efetuado depósito da quantia determinada pela Emenda Constitucional nº 62/09, para pagamento dos Precatórios;

– Falta de pagamento de encargos sociais, INSS e FGTS resultando em Termos de Parcelamentos;

– Desobediência à cronologia das exigências para pagamentos;

– Falhas nas licitações, excesso de rigor; falta de publicidade dos editais; subvenção a culto religioso e fracionamento das mesmas;

– Contrato que preliminarmente aparentava ser apenas de gerenciamento da folha de pagamentos, mostrou-se muito mais abrangente;

– Ausência de divulgação na página eletrônica da Prefeitura dos pareceres do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e de apresentação de documento comprobatório da publicação dos valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos;

– Infração às disposições da Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal (STF); salários acima do limite constitucional; acumulação ilegal de cargos públicos;

– Acompanha os autos o processo TC-21412/026/15, que trata de comunicado encaminhado a esta Corte pela empresa Prati, Donaduzzi & Cia Ltda., solicitando providências quanto ao cumprimento da ordem cronológica de pagamentos por parte da Prefeitura;

– Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do Tribunal – desatendimento às recomendações feitas pelo TCE.

Do Portal Popular Mais