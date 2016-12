Centro de Especialidades deve perder prédio

Outro importante serviço de saúde do município vai ter que passar por adaptação, já que alegando estar ‘sem dinheiro’, a Prefeitura não renovou o contrato com o locador do Centro de Especialidades e Centro de Referência da mulher, localizado na rua Jundiaí, no Centro de Itupeva.

Prestando atendimento às mulheres do município, o prédio conta com 16 salas para atendimento de especialidades como obstetrícia, oftalmologia, urologia, geriatria, dermatologia, cardiologia, pneumologia, reumatologia, neurologia, gastroenterologia, otorrinolaringologia e endocrinologia.

A informação foi veiculada pela TV Tem Jundiaí, há cerca de duas semanas.

A Prefeitura não informou quando prédio seria entrega e nem onde o serviço passaria a funcionar.

O prefeito Ricardo Bocalon atribuiu a dificuldade financeira do município na atual situação do país, que, segundo ele, refletiu no Estado de São Paulo e também na cidade de Itupeva.

Pelo que se sabe, a responsabilidade vai ‘cair’ mesmo nos braços do novo prefeito que, sem tempo para a transição terá que correr para resolver o problema e com isso não deixar esse importante atendimento ser interrompido.