GCM de Itupeva vai perder sede

Sem dinheiro para pagar o aluguel, a Prefeitura de Itupeva decidiu não renovar o contrato com o locador do prédio ocupado hoje pela Sede da Guarda Civil Municipal de Itupeva.

A ação faz parte do plano de contingência financeira, implantado pelo prefeito Ricardo Bocalon e foi anunciado há duas semanas.

A matéria com a informação da entrega do prédio foi veiculada pela TV Tem Jundiaí.

A corporação da Guarda Municipal de Itupeva iniciou atividades no espaço atual no dia 21 de março de 2013, quando Itupeva completava 48 anos de Emancipação Político-administrativa.

Com 2 mil metros quadrados de área útil, o prédio possui fica localizado em ponto estratégico da cidade, na rua Emancipadores do Município.

No local, os guardas civis contavam com área de CQB – táticas de incursão em locais fechados -, sala especial de armamento, alojamento do efetivo e central de monitoramento por câmeras.

Até o momento, a Prefeitura não informou quando a guarda deixará o prédio e nem para onde a guarda será relocada.

O prefeito Bocalon atribuiu a dificuldade financeira do município na atual situação do país, que, segundo ele, refletiu no Estado de São Paulo e também na cidade de Itupeva.