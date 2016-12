Itupeva vai gastar R$ 5,6 milhões com salários de vereadores

O reajuste salarial dos vereadores acontece no momento em que a Prefeitura de Itupeva vive uma das maiores crises de sua história. O aumento fica próximo de 100% e o subsídio passa de R$ 4.648,18 para quase R$ 9 mil, com atualização já em janeiro.

Isso, mesmo. Você morador de Itupeva vai ter que desembolsar, na próxima legislatura (2017/20) um valor absurdo que chega próximo de 5,6 milhões de reais somente com o pagamento dos subsídios dos vereadores, caso o aumento de cerca de 100% não seja revogado pela Câmara Municipal de Itupeva. Um valor estratosférico que poderia ajudar a prefeitura a pagar o décimo terceiro dos funcionários públicos, que pela primeira vez na história está atrasado pela gestão do governo do prefeito Ricardo Bocalon.

Com esse dinheiro, muitos serviços que estão parados poderiam ser reativados. Muitas obras que foram paralisadas por Bocalon poderiam ser finalizadas. Esse dinheiro daria para trazer de volta o serviço de monitoramento da Guarda Municipal, que está inoperante por falta de pagamento para a empresa que administra o sistema ou para comprar novas viaturas, já que a frota está sucateada e reduzida a apenas 3 viaturas. Esse dinheiro daria, também, para finalizar a UPA – Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, que não foi finalizada e ainda encontra-se em obras. Com esse valor, o fornecimento de medicamentos poderia voltar a ser um benefício da população, o hospital prosperaria e deixaria de ser um dos principais motivos de reclamação da população.

As dívidas com as empresas credoras e precatórios poderiam ser pagos. O INSS e o FGTS dos funcionários poderiam ser, enfim, depositados como manda a lei.

Esse dinheiro só não daria para terminar as 1000 unidades habitacionais prometidas, promessa que também naufragou no governo de Ricardo Bocalon.

Enfim, uma infinita lista de benefícios que poderiam ser voltados para a população, porém, diante uma atitude desastrosa e inconcebível, esse dinheiro vai para o bolso dos vereadores. Um aumento que pode ser um dos mais altos do país, tomando como base a Câmara Municipal de São Paulo, que reajustou os salários dos vereadores daquela cidade em pouco mais de 20%.

E essa será a triste realidade de Itupeva, na próxima legislatura, já que o aumento já foi aprovado em 2013, quando a Câmara estava na presidência do vereador Edicarlos Candiani Luna. E essa pouca vergonha só mudará com a mobilização da população, que não deve aceitar que seu dinheiro seja tratado com desdenha e desrespeito, principalmente em um momento tão delicado como é o que vem passando Itupeva, que nas mãos do prefeito Ricardo Bocalon foi colocada na maior crise de sua história.

Mobilize-se, itupevense. O futuro da cidade está em suas mãos. Cobre a revogação imediata, diga NÃO ao aumento abusivo do subsídio dos vereadores e evite esse descalabro, essa safadeza que faz o dinheiro público ser escoada para o ralo de forma imoral.