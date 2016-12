Marcão reúne-se com Bocalon e inicia transição de posse

O prefeito eleito de Itupeva, Marcão Marchi, acompanhado de seu vice-prefeito eleito, Alexandre Mustafa, visitou o Paço Municipal na manhã de hoje, quinta-feira, dia 22 de dezembro. Além de cumprimentar funcionários, Marcão reuniu-se com o atual prefeito municipal, Ricardo Bocalon.

O assunto principal foi a transmissão de posse, que é prevista em lei. Em situações normais, a transição de governo acontece com 60 dias de antecedência, mas diante a decisão do Tribunal Superior Eleitoral ter sido postergada, por conta da apreciação e aprovação das contas de Marcão Marchi, a referida transição não havia sido aceita pelo atual prefeito.

Deferido pelos Ministros do TSE, Marcão Marchi agora terá apenas 8 dias para realizar a transição, tempo muito curto diante a complexidade de uma cidade como Itupeva, principalmente frente a catastrófica situação financeira em será deixada pelo atual prefeito.

E será neste curto período da transição que Marcão Marchi deverá adotar medidas e mudanças necessárias para iniciar o mandato com mais segurança.

Em entrevista ao Jornal de Itupeva, Marcão afirmou que várias medidas se farão necessárias, algumas a curto e outras a médio e longo prazos.

“Essa transição será realizada de maneira harmônica, visando a continuidade dos serviços prestados aos munícipes. Minha principal preocupação é com a garantia plena dos direitos e pagamento dos funcionários públicos e com o funcionamento dos serviços básicos e emergenciais do município, que não podem parar de maneira alguma. Fui eleito para conduzir a administração da cidade nos próximos 4 anos e não vou medir esforços para atender às necessidades da população. Nossa equipe de governo vai estudar a melhor forma para iniciar o ano com as mudanças que forem necessárias e que visem o atendimento da coletividade. Vamos trabalhar com os pés no chão e com total transparência. E a população precisa saber das circunstâncias que estaremos recebendo a cidade, que encontra-se com uma dívida no momento incalculável. Teremos muito trabalho para recuperar nossa cidade e vou precisar do apoio de toda a população. Vamos trabalhar juntos”, disse Marcão Marchi.

O prefeito Ricardo Bocalon não falou com a imprensa e o departamento de comunicação está fechado.

Ações

Uma das principais responsabilidades do prefeito atual, em relação à transmissão de posse, é informar ao prefeito eleito sobre as sobre as ações, os projetos e os programas em andamento, visando dar continuidade a gestão pública.

O prefeito que deixa o governo deverá, também, fornecer as principais informações e documentos que costumam ser requeridos para que o prefeito eleito possa inteirar-se da situação do município. Entre eles estão o relatório de execução orçamentária atualizado; receitas e despesas auferidas no exercício; obrigações financeiras devidas pelo município nos próximos 12 meses; e relação contendo quantidade de servidores por secretarias, além da quantidade de funcionários inativos. As informações financeiras são fundamentais para que o próximo prefeito possa traçar o planejamento para o município.

A ação coordenada entre o prefeito eleito e o atual assegurará adequada continuidade administrativa dos trabalhos desenvolvidos em favor do município.