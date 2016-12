Ladrão de carro é preso ao tentar fugir da PM

Uma denúncia anônima ajudou os cabos, Junior, Jorge Luiz, Allan e o soldado Fernando a prenderem, na noite do último domingo, um rapaz que confessou ter praticado o furto de um veículo no bairro do Bonfim, em Cabreúva.

Os policiais realizavam patrulhamento de rotina pelo município quando receberam a informação via rádio, que um veículo ocupado por dois indivíduos em atitude suspeita estava parando na rua Andorinha, no bairro do Guacuri, em Itupeva.

Ao se deslocarem para o local, no intuito de verificar a situação do veículo bem como de seus ocupantes, ao passarem pela rodovia Mário Tonoli os militares avistaram o veículo que seguia na direção contrária, sentido Centro de Itupeva. Logo que perceberam a viatura, seus ocupantes demonstraram nervosismo e aceleraram o veículo.

Em alta velocidade, o carro adentrou a avenida Brasil e posteriormente a rua Emancipadores do Município, não obedecendo a ordem de parada que era dada pelos policiais.

No jardim Ana Luiza, um dos ocupantes saltou do carro em movimento e foi abordado pelos policiais de uma das viaturas.

O condutor do carro continuou a fuga e chegou a trafegar na rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli pela contramão de direção, retornando para a área Central da cidade, até chegar na Vila São João, onde abandonou o veículo na rua Romeira Y Romeira fugiu.

Ao consultarem as placas do veículo, os policiais constaram que era produto de furto pela área do 1º Distrito Policial de Cabreúva, em data anterior. O elemento que pulou do carro foi detido e conduzido até a Delegacia para ser apresentado a autoridade policial.

Segundo os policiais, ele confessou que juntamente com seu comparsa furtaram o carro no bairro Bonfim, no intuito de irem até Jundiaí para comprar drogas.

A voz de prisão foi ratificada autoridade policial, sendo um dos indivíduos recolhido ao Centro de triagem de Campo Limpo Paulista, onde permanece à disposição da Justiça.