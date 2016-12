Comdema fala sobre Observatório Social

No dia 15 de dezembro, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Itupeva promoveu uma palestra sobre o que é qual a atuação de um Observatório Social.

O evento foi realizado na Câmara Municipal e para falar sobre este importante assunto estiveram presentes os diretores do Observatório Social Jundiaí – a advogada Dra. Marcela Cascaldi e o Sr. Érico Traldi Bezerra.

Eles iniciaram suas falas explicando que o Observatório Social do Brasil é uma entidade da sociedade civil, sem fins lucrativos, está ha 10 anos no Brasil, com unidades instaladas em mais de uma centena de municípios.

É necessário ter o CNPJ, é formado por voluntários, atua na fiscalização da Administração Municipal em sua totalidade de atividades, porém com foco nas concorrências públicas.

Informaram que o Observatório Social Jundiaí foi instalado ha 1 ano, e mostraram exemplos de sua atuação. Após este momento foi aberto ao publico para perguntas e acréscimos necessários.

Bom público participou do evento e de acordo com informações de agentes do COMDEMA o objetivo da apresentação é o de que no futuro Itupeva tenha sua unidade do Observatório Social.

Reinaldo Oliveira