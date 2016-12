Pastoral Fé e Política apresenta novos coordenadores

A Pastoral Fé e Política da Diocese de Jundiaí, em reunião ordinária realizada no dia 17 de dezembro,apresentou os novos coordenadores diocesano para o triênio 2017 a 2019.

Os novos coordenadores são o Sandro Rogério de Souza – paróquia Santo Antonio, de Jundiaí e Anderson Lopes – paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homes, de Louveira.

Claudio Nascimento que está deixando a coordenação disse de sua satisfação em poder durante seu período de coordenação, pautar eventos que no decorrer do tempo consolidaram-se no calendário diocesano.

Destes eventos destaque para a Caminhada dos Mártires, o Grito dos Excluídos, o Encontro com os Políticos da Região e vários assuntos importantes para debate da sociedade.

Considerou avanços relevantes na atuação da Pastoral, lembrando que em parceria com a coordenação da Campanha da Fraternidade colaborou apresentando o tema da Campanha d nas 11 Câmaras Municipais da Região, e outro ponto positivo foi reabertura da Escola de Formação Fé e Política.

Agradeceu a todos/as os agentes da Pastoral pelo empenho e dedicação às atividades nas paróquias, e lembrou que como é parte específica da Pastoral, já está elaborado o calendário de eventos de 2017.

Já para o Sandro e Anderson que estão assumindo a coordenação da Pastoral, ambos consideram um desafio manter e fortalecer a realização de eventos já consolidados e num processo de avanços, construir/desenvolver novos eventos que com a dinamização do tempo, certamente surgirão.

Reinaldo Oliveira