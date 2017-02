Volta às aulas em Itupeva começa com as creches

A volta às aulas na rede municipal de ensino de Itupeva tem início nesta sexta-feira (27). Ao todo, serão 1250 crianças atendidas em 12 creches do município que terão o primeiro contato com os educadores da Prefeitura de Itupeva neste ano letivo. Para que isso pudesse ser feito com o máximo cuidado para os alunos, o prefeito Marcão Marchi determinou a manutenção completa em todas as unidades escolares.

“Nossa administração está focada em resolver os principais problemas deixados pelo governo passado. Quando visitamos as escolas e creches, vimos como tudo estava abandonado e sem manutenção há mais de um ano. Rapidamente resolvemos os problemas para proporcionar conforto às crianças neste retorno”, comentou Marcão Marchi.

Na quinta-feira (26), os pais dos alunos se reuniram com os profissionais da Educação. Eles receberam informações sobre o planejamento do ano letivo. “A Secretaria de Educação iniciou esta nova gestão realizando um estudo e estabelecendo diálogo com todos os profissionais da área. Nosso objetivo foi conhecer e avaliar a atual realidade educacional do município”, explicou o secretário Fábio José Andrade.

Com planejamento e uma completa reorganização do sistema educacional de Itupeva, a nova administração conseguiu um aumento do número de vagas neste ano. “Com o aumento na procura, analisamos os casos apresentados e os cadastros já existentes. Após termos todos estes dados em mãos, chegamos a 120 vagas a mais do que foi oferecido em 2016”, ressaltou.

No dia 6 de fevereiro, será a vez dos alunos dos ensinos Infantil e Fundamental, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA).