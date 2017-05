Prefeito escolhe nova diretoria do Circuito das Frutas

O prefeito Marcão Marchi participou nesta terça-feira (31) da escolha da nova diretoria do Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento do Polo Turístico do Circuito das Frutas.

Itupeva e mais nove cidades da região elegeram presidente, vice-presidente, secretarias Executiva e Financeira para o próximo biênio.

A escolha da nova diretoria foi feita no Complexo de Apoio ao Idoso, em Louveira.

Contando com apoio de nove dos 10 municípios participantes, o prefeito de Vinhedo, Jaime Cruz, foi reeleito.

“Votei para que ele continue porque o prefeito Jaime tem feito um trabalho importante pelas cidades do Circuito das Frutas, além da experiência na função”, comentou Marcão Marchi.