Prefeito vai aos bairros e verifica atendimentos

“Nossos maiores patrimônios são as pessoas que vivem em Itupeva, por isso temos de priorizar o atendimento a elas, de maneira rápida e eficiente. Com o apoio dos servidores públicos, vamos fazer de Itupeva um exemplo para toda a região”. Assim o prefeito Marcão Marchi fez visitas em diferentes bairros de Itupeva, nesta segunda-feira (30), para verificar locais públicos e serviços prestados à população.

Na parte da manhã, Marcão foi à Praça de Eventos da Pedreira, ao estádio municipal Mário Milani e à creche Nova Monte Serrat. “Isso é algo que vou fazer frequentemente. Gosto de conversar com as pessoas, com os funcionários e saber como está tudo. Só assim, juntos, vamos conseguir recuperar nossa cidade e fazê-la avançar”, destacou.

Na creche, o prefeito foi recebido pelo secretário de Educação e Cultura, Fábio Andrade, e pela vice-diretora Maraísa de Carvalho Silva. “A volta às aulas nas creches foi sexta-feira e viemos aqui para acompanhar o trabalho dos profissionais da Educação”, lembrou Marcão.

Lá estão pouco mais de 100 crianças com idades até 4 anos e outras 70 com idades entre 4 e 5 do ensino infantil. “Tenho me desdobrado para fazer os atendimentos e reuniões no Gabinete e também conversado com as pessoas na ruas. Fico feliz porque todos estão muito confiantes no nosso trabalho”, ressaltou Marcão.