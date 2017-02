Ditran faz campanha de trânsito no retorno às aulas

Com o retorno das aulas, o trânsito merece atenção da Prefeitura de Itupeva. A Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente tem feito ações de orientação neste início de ano letivo. A campanha tem caráter social e não punitivo, com o tema “O trânsito só muda quando a gente muda”.

O trabalho envolve tanto os alunos da rede municipal de ensino quanto das escolas particulares existentes na cidade. O objetivo é conscientizar a população sobre o uso correto das faixas de pedestre e apresentar atitudes mais seguras para os motoristas.

O setor de engenharia também elaborou o reforço da sinalização nas proximidades das escolas, juntamente com a Fiscalização de Trânsito. As orientações serão feitas nas duas primeiras semanas de aulas para pais e familiares dos estudantes, transportadores escolares e para os próprios alunos.

Nas creches municipais, o retorno às aulas teve início dia 27 de janeiro. As escolas particulares retomaram as aulas segunda-feira (30) e já estão recebendo os agentes de trânsito. No próximo dia 6 é a vez da volta de quem está cursando os ensinos Infantil e Fundamental na rede municipal.