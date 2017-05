Educadores planejam o ano letivo

Enquanto os estudantes da rede municipal curtem os últimos dias de férias, os 450 educadores e gestores da Prefeitura de Itupeva retornaram às atividades nesta quarta-feira (1).

Recebidos pelo prefeito Marcão Marchi e pela primeira-dama Daniela Cristina Mariano Marchi, os profissionais participaram do primeiro dia de planejamento para o ano letivo, no Espaço HTPC. As aulas dos ensinos Infantil e Fundamental têm início na próxima segunda-feira (6).

Marcão Marchi ressaltou a importância do trabalho executado pelos professores para a cidade. “Minha maior preocupação sempre foi com o setor educacional, pois este é um dos pontos principais para uma boa administração. Descobri que temos um grupo de ouro, que vai cuidar muito bem das nossas crianças. Sem vocês, o nosso trabalho não terá sucesso”.