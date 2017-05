Prefeito garante apoio aos direitos das crianças e adolescentes

Na tarde desta quarta-feira (1), o prefeito Marcão Marchi recebeu a presidente do Conselho Tutelar de Itupeva, Creusa Martins de Freitas, e demais conselheiros.

O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo. Não julga, não faz parte do judiciário e não aplica medidas judiciais. É encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. “Estive de manhã em duas reuniões de planejamento com professores e disse a eles que devem cuidar muito bem de nossas crianças e jovens, pois são o futuro de nossa cidade. O Conselho Tutelar é responsável por garantir que todas elas sempre estejam bem, por isso tem nosso apoio”, comentou Marcão.

Creusa agradeceu ao prefeito pelo encontro. “A reunião foi muito produtiva e ficamos felizes em ver o prefeito Marcão preocupado com os direitos das nossas crianças. Isto mostra que teremos não só o apoio da Prefeitura, mas de um gestor que pensa no próximo”.

Os membros do Conselho Tutelar aproveitaram a oportunidade e passaram ao prefeito algumas datas comemorativas, como 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Marcão também foi presenteado com um exemplar do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A reunião também contou com a secretária de Desenvolvimento Social, Aline Alves, e os conselheiros Edinaldo Cruz, Jéferson Henrique e Cláudia Becker.