Alarme falso de criança em poço mobiliza bombeiros de 4 cidades

‘Força-tarefa’ acionou bombeiros de Cabreúva, Itupeva, Itu e Jundiaí.

Buscas duraram quase uma hora e ninguém foi encontrado no buraco.

Equipes de resgate de quatro cidades fizeram uma força-tarefa após um morador informar que uma criança de 5 anos havia caído em um poço de cerca de 10 metros de profundidade aberto em um terreno, no final da tarde de quinta-feira (2), no bairro Travessa das Rosas, na Zona Rural de Cabreúva (SP).

Foram mobilizados o Corpo de Bombeiros de Itu, Itupeva e Jundiaí, inclusive com mergulhadores, devido a profundidade do poço, que estava com quatro metros de água.

Compareceu ao local também a Defesa Civil dessas cidades, ambulância da Prefeitura de Cabreúva, duas viaturas do patrulhamento da Polícia Militar, Força Tática e Guarda Municipal.

Após quase uma hora de buscas, os bombeiros concluíram que não havia ninguém no poço.

Segundo relato de testemunhas, o morador que ligou para o resgate afirmou que ouviu gritos de criança, mas meninos estavam brincando ao lado.

A Defesa Civil da cidade cobriu o buraco com madeiras e a prefeitura vai notificar o proprietário para isolar a área.