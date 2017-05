Comércio se apropria de terreno público

Moradores do Residencial Pacaembu procuraram o Jornal de Itupeva para reclamar de um estabelecimento comercial, que segundo eles teria se apoderado de um espaço público para uso como estacionamento privado.

Um dos moradores enviou fotos do local para o Jornal de Itupeva, uma Praça Pública que recebeu inclusive uma placa que indica “Estacionamento Reservado somente para Clientes”.

Moradores que levam seus filhos para brincar no local, que foi recentemente construído pela prefeitura, não são autorizados a estacionarem seus veículos, a não ser que sejam clientes do estabelecimento comercial.

“Estou indignado com o que vejo toda vez que saio do Residencial Pacaembu I, onde um estabelecimento comercial está se apropriando de um espaço público para benéfico próprio. Como vocês podem ver, eles estão usando esse lugar, que é da população, como um estacionamento particular e ainda proibindo o acesso de quem não é cliente, como se aquele espaço fosse propriedade deles. Gostaria que essa mensagem e fotos fossem divulgadas pelo Jornal de Itupeva e que alguém competente possa tomar alguma atitude, porque é inadmissível que isso esteja acontecendo e ninguém faça nada. Cadê a fiscalização da cidade?”, disse A. A.