Grendacc abre inscrições para novos voluntários

O Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Câncer) está com inscrições abertas para novos voluntários. O período foi iniciado nesta segunda-feira, dia 30, e vai até 1º de março.

Os interessados em se inscrever podem ligar diretamente no setor de Voluntariado da instituição, dentro do período de inscrições, através do telefone (11) 4815-8440, ramal 8449.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 11h30 e das 13 horas às 16h30. Para se inscrever é preciso que o candidato tenha mais de 18 anos e disponibilidade para trabalhar quatro horas semanais.

Segundo informa Verci Andrêo Bútalo, diretora-presidente do Grendacc, o ano de 2017 abre inclusive novas possibilidades de trabalho voluntário, uma vez que o Grendacc acaba de inaugurar a estrutura física do Hospital da Criança 24 horas. “Sendo assim, muito em breve também teremos vagas para o período noturno, principalmente em setores como a Brinquedoteca Hospitalar, Espaço Família e Aconchego, que são trabalhos desenvolvidos pela instituição, junto aos pacientes e seus familiares”, destaca a presidente.

Além disso o Grendacc também precisa constantemente de voluntários na Recepção, Nota Fiscal Paulista, Bazar, Estoque e Apoio Psicológico. “Basta ter vontade e disponibilidade para se dedicar ao próximo, com comprometimento e assiduidade”, destaca Verci.

Integração será em 04 de março

Terminado o período de inscrições, os candidatos a novos voluntários passarão pela integração, a ser realizada no próximo dia 04 de março, das 8h30 às 16 horas, no salão de eventos da instituição, que fica na avenida Olívio Boa, 99, Parque da Represa, em Jundiaí – com entrada pela lateral (prédio azul). Somente após esse treinamento é que o novo grupo dará início, efetivamente, ao trabalho voluntário.