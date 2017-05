Itupeva reajusta salários em 9,28%

Após informações sobre reajuste de 18% nos salários de alguns cargos comissionados da Prefeitura de Itupeva que circularam pelas redes sociais, a administração daquela cidade afirmou, em nota, ontem à noite, que o “reajuste foi de 9,28%, já acordado na gestão passada, para todos os servidores.”

Segundo nota encaminhada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Itupeva, “a reposição salarial foi negociada em 2016 pelo antigo governo e o sindicato da categoria, utilizando o índice de 9,28% da inflação daquele período para todos os funcionários públicos de forma indistinta e em situação aprovada por lei.”

Sobre o decreto de contingência financeira, feito pelo governo anterior, ainda de acordo com a nota: “o prazo final determinado para o decreto foi o dia 31 de dezembro de 2016. Embora legal, a decisão do antigo governo não teve efeito, pois novas contratações de cargos de confiança foram feitas, contratos com fornecedores foram formalizados sem critério ou planejamento, o que contribuiu para gerar a maior dívida da história do município. Tudo será apresentado à população pela nova administração, em data a ser divulgada em breve.”

De acordo com o texto da assessoria, “a Prefeitura de Itupeva tem feito todos os esforços para saldar as dívidas herdadas pelo antigo governo. Os salários atrasados dos servidores, não pagos pelo governo passado em dezembro, foram honrados cinco dias após o prefeito Marcão Marchi tomar posse. No dia 31 de janeiro, os vencimentos dos funcionários foram pagos pontualmente.

Luciana Muller / Portal JJ

Subsídio Legislativo aumentou quase 100%

Vale lembrar que os vereadores da última Legislatura reajustaram os próprios salários em quase 100%. O primeiro pagamento já com o aumento foi pago na última semana, quando só com salários dos legisladores foram gastos mais de 110 mil reais. O antigo salário dos vereadores era de R$ 4.648,18 e com o reajuste passou a ser de quase R$ 9 mil.