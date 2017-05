Operação conjunta é bem vista pela população

Operação conjunta da GCM e PM é bem vista pela população

A União das forças de segurança do município, Guarda Civil e Polícia Militar, vem surgindo efeitos positivos e sendo motivos de elogios por parte da população.

Depois que ambas as corporações decidiram se unir no combate à criminalidade, principalmente ao tráfico de entorpecentes, vários criminosos estão sendo presos e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória e menores infratores detidos por atos infracionais e apresentados à Vara da Infância e Juventude.

Tanto o tráfico quanto a associação ao tráfico estão tentando ‘dominar’ a cidade, porém, tem encontrado uma barreira de difícil transposição: a Guarda Municipal e a Polícia Militar, que se mostram dispostas a impedir que o crime prevaleça na cidade.

Em Itupeva, as ocorrências ligadas ao tráfico de drogas são apresentadas na Delegacia de Polícia. No noite da última quinta-feira (19/01), durante operação conjunta realizada pelo Parque das Hortênsias, policiais e guardas receberam uma informação de tráfico em um conjunto de moradias, localizado na entrada do Parque das Hortênsias.

No local, os policiais montaram um cerco e detiveram um menor de idade que trabalhava para o tráfico. Com ele foi localizado uma quantia de entorpecentes que era comercializada.

Conduzido até a delegacia, o menor, que já possuí passagens na delegacia por envolvimento ao tráfico, foi apresentado à autoridade policial, que determinou sua recolha à Fundação Casa, onde aguarda à disposição da Vara da Infância e Juventude de Itupeva.

Populares que assistiram a ação policial entraram em contato com a redação do Jornal de Itupeva, por meio de mensagens, parabenizando o bom trabalho realizado por ambas as corporações, que segundo as próprias mensagens ‘vem lutando e combatendo a criminalidade no município’.