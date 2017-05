PM surpreende traficante no Jd Alegria

Um traficante foi preso após ser flagrado por policiais militares enquanto traficava substâncias entorpecentes nas proximidades da rua Noêmia de Andrade, no Jardim Alegria.

Em patrulhamento de rotina pela referida rua, o cabo Junior e o soldado Fernando avistaram um indivíduo que, logo que viu a viatura se aproximando, correu e se escondeu em uma das casas, despistando os policiais.

Os militares marcaram as características do indivíduo e retornaram em patrulhamento no local cerca de uma hora após a fuga. Neste segundo momento os policiais detiveram o elemento, que havia retornado para o ponto de drogas.

Enquanto o soldado Fernando seguiu para a rua de entrada do bairro e o cabo Junior acessou o bairro a pé, por uma viela, surpreendendo o elemento que não teve chance de fuga. Ele recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes.

Com o acusado os policiais localizaram drogas e dinheiro. Ao ser indagado ele confessou que praticava o tráfico há dois dias e com isso conseguia manter seu vício. O traficante também levou os policiais até a casa onde mora e apontou onde escondia uma pochete que continha mais drogas. O acusado foi conduzido à Delegacia, onde a autoridade Policial, dr Osvaldo Roberto Cândido, ratificou a voz de prisão em flagrante delito ao criminoso que seria apresentado no dia seguinte no Fórum de Itupeva para Audiência de Custódia.