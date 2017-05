Polícia Civil desmantela quadrilha de assaltantes

Na destacada ação policial, dois acusados foram para a cadeia. Guilherme H. Silva e Welington de Oliveira, ambos moradores do bairro Água Doce, em Jundiaí.

Policiais do setor de inteligência e investigação de Itupeva, sob a chefia do Investigador chefe Vanderlei e comando do delegado titular, dr Adalberto Ceolin, desmantelaram uma quadrilha especializada que vinha praticando assaltos nas cidades de Itupeva, Jundiaí e região.

De acordo com o delegado titular, os criminosos praticaram sete roubos na região, sendo que o último aconteceu no estacionamento de um comércio, localizado na Rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva, onde os criminosos vitimaram um casal e duas crianças.

Os policiais iniciaram as investigações após tomarem ciência do roubo ocorrido na Rodovia dos Bandeirantes. Os investigadores do setor de inteligência da delegacia de Itupeva foram até o local dos fatos, onde as vítimas narraram que deixavam o estacionamento de um estabelecimento comercial, por volta das 17h30, quando foram abordados por dois elementos armados com arma de fogo.

Os elementos teriam obrigado a família a entregar o carro, porém, o veículo possuía câmbio automático e os criminosos não tinham experiência com este tipo de carro, motivo que acabaram batendo o veículo na guia, poucos metros do local do crime. Com a batida o carro sofreu danos mecânicos e parou, obrigando os bandidos a fugirem.

O circuito de filmagem existente no estabelecimento gravou a ação e fuga dos elementos.

As vítimas relataram aos investigadores que viram quando os indivíduos entraram em um veículo Honda Fit, que estava parado no lado oposto da rodovia e era ocupado por um terceiro elemento.

Os bandidos só não imaginavam que, durante a fuga, um dos comparsas havia deixado o celular cair no carro que tentaram roubar. Esta foi a prova que a polícia precisou para identificar os criminosos. O telefone continha fotos de um indivíduo que posteriormente foi reconhecido pelas vítimas como um dos assaltantes.

De posse do aparelho, os policiais também conseguiram localizar o endereço do acusado, por meio de uma conversa via aplicativo WhatsApp, onde o elemento dizia que havia sido contratado por uma referida empresa, citando o nome da mesma na conversa.

Desta forma, os policiais se deslocaram até a empresa onde identificaram o endereço do criminoso, identificado por Guilherme H. Silva, morador do bairro Água Doce, em Jundiaí.

Ainda de acordo com o chefe de investigação, Vanderlei Euflozino, o acusado também vinha sendo monitorados pela (DIG) uma vez que em uma série de roubos na região, os autores usavam os mesmos ‘modus operandis’.

De posse do endereço de Guilherme, os policiais foram até sua residência onde o prenderam no momento em que dormia. Ao acordar com a presença dos policiais e as provas apresentadas contra ele, Guilherme não teve como negar sua participação no crime, uma vez que além do aparelho celular deixado no carro, ele também foi gravado pelo circuito de filmagem do local.

Ao ver que seria levado para a cadeia, Guilherme ‘dedurou’ os comparsas que participaram do mesmo crime, sendo estes identificados como Welington de Oliveira, também morador do bairro Água Doce, em Jundiaí e Gregório Genicolo de Maria, morador de São Paulo.

Estes também aparecem na filmagem de um supermercado, localizado em Itupeva, quando efetuavam compras com o cartão de uma vítima de sequestro relâmpago.

O Honda Fit utilizado nos roubos é de propriedade de Gregori, porém, este ainda encontra-se foragido e segundo a polícia pode ser preso a qualquer momento.