Ditran e GCM reforçam a volta às aulas

O retorno dos mais de 5 mil alunos da rede municipal de ensino nesta segunda-feira (6), em Itupeva, foi marcado por uma campanha de conscientização no trânsito e também pela segurança proporcionada pela Guarda Civil Municipal. Nas escolas, estudantes e motoristas receberam panfletos com dicas entregues pelos agentes de trânsito e até o mascote da campanha de orientação apareceu para alegrar as crianças.

“É muito importante que as crianças tenham essa consciência, pois serão os motoristas de amanhã. Além disso, tudo o que elas recebem de informação acabam transmitindo aos pais, parentes, amigos. Por isso essa ação é fundamental e teve grande empenho da nova administração de Itupeva”, explicou o prefeito Marcão Marchi.

Com o tema “O trânsito só muda quando a gente muda”, os agentes abordaram pedestres e motoristas que estavam próximos às escolas municipais de ensino Infantil e Fundamental. Ao lado do mascote “Amarelinho”, eles mostraram a importância de se respeitar as regras de trânsito. As abordagens foram feitas tanto no período de entrada quanto na saída dos alunos.

Desenvolvido numa parceria entre a Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente e o Departamento de Comunicação Social da Prefeitura de Itupeva, o material chama a atenção. “Achei muito legal essa iniciativa da Prefeitura, serve para conscientizar alunos, pais, pedestres e motoristas. A Educação é o ponto principal na vida de uma pessoa, com essas ações aprendemos a respeitar os espaços dos outros”, comentou Aline Altea, mãe de alunos.

Segurança

A Guarda Civil Municipal também tem papel importante durante o ano letivo. Além de cuidar do patrimônio municipal e proteger os cidadãos, a GMC Ronda Escolar da Prefeitura coloca várias ações nas escolas, como palestras sobre prevenção ao uso de drogas, combate ao bullying, uso de cerol e violência doméstica, também promovem campanhas e ensinamento aos alunos na prática de travessia segura nas vias públicas.

Itupeva conta com 450 educadores e 5.503 alunos cursando os ensinos Infantil e Fundamental na rede municipal.