Diocese debateu a Campanha da Fraternidade 2017

O encontro reuniu autoridades de Jundiaí e região

A Diocese de Jundiaí reuniu na noite do dia 3 de fevereiro, autoridades e gestores públicos das 11 cidades do território da diocese, para falar sobre o tema da Campanha da Fraternidade 2017, que é “Fraternidade: Biomas Brasileiros e Defesa da Vida”.

Este evento que já é tradição no calendário da diocese, tem por objetivo dialogar com as autoridades e gestores públicos das 11 cidades, incentivando ações preventivas sobre o tema proposto ”Fraternidade: Biomas Brasileiros e Defesa da Vida”, com fortes ligações ao de 2016, quando o tema foi sobre “Saneamento Básico”.

Importante lembrar que esta preocupação com preservação da ecologia e meio ambiente já foram abordados nos temas da CF nos anos de 1986, 2004, 2007, 2011 e 2016. E para falar sobre o tema para este publico foi convidada a engenheira ambiental Kate Zybar Pereira.

Ela falou da necessidade de todos/as agirem com atitudes de prevenção ambiental. Disse que os biomas – fragmentos de vegetação existentes em áreas urbanas e rurais, é importante para o equilíbrio ambiental e indagou: “Será que estamos fazendo a lição de casa do que foi proposto nas edições anteriores?”.

Colocou ainda um exemplo que está acontecendo agora: que o desequilíbrio ambiental provocado pela catástrofe com a barragem em Mariana/MG tem fortes ligações com o surto de febre amarela atual, pois ele tem apresentado mais frequência em cidades próximas a Mariana. Também falaram sobre o tema o coordenador diocesano da Campanha da Fraternidade, Fabio Noronha e o padre Juverci Pontes.

Presente ao evento o Promotor de Justiça e Meio Ambiente, Dr. Claudemir Batallini, o deputado estadual, Junior Aprilanti, o prefeito de Várzea Paulista, Juvenal Rossi, os secretários de Meio Ambiente de Itupeva, Renato Gonçalves e o de Várzea Paulista, João José de Lima. Também presentes o vereador Rodrigo Santi, de Cabreuva, representando o prefeito Henrique Martin e o presidente da Câmara Municipal, Antonio Carlos Mangini, o vereador presidente da Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista, Denis Roberto Bragheti, os vereadores de Itupeva, Osvando Ferreira dos Santos e o Ezequiel Alves de Oliveira, que representou o prefeito Marco Antonio Marchi e Antonio Aparecido Nunes, vereador de Santana do Parnaíba.

Também presente, agentes de pastorais das 66 paróquias da Diocese, outras lideranças municipais e pessoas da sociedade civil organizada.

No encerramento do evento o padre Juverci Pontes, o Fabio Noronha Dolaine Coimbra e Rosangela Moretti, fizeram a entrega de um exemplar do Texto Base da Campanha da Fraternidade 2017, às autoridades que participaram do evento.

A partir de 01 de março agentes da Campanha da Fraternidade, da Pastoral Fé e Politica e do Forum das Pastorais Sociais iniciam um programa de visitas às Câmaras Municipais da 11 cidades, onde durante as sessões ordinárias fazem uma apresentação do tema da CF 2017.

Reinaldo Oliveira