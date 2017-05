Revisão de aposentadoria é discutida em Jundiaí

O tema foi debatido em encontro na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e Região

A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e Região, reuniu os associados no dia 01 de fevereiro em sua sede, para a apresentação de um novo serviço colocado a disposição do associado: Revisão de Aposentadoria.

Por este motivo estiveram presente e falaram sobre o objetivo deste novo serviço da AAPJR ao associado, os advogados trabalhistas Dr. Luciano do Prado Martins e Dra. Andréa do Prado Martins, que falaram sobre o desconhecimento que o aposentado tem sobre seu benefício.

Falaram que o objetivo não é abrir processos para aumentar o benefício do aposentado/a, mas informar a ele a real possibilidade de uma revisão por eventuais perdas ocorridas com o passar dos anos. Para tanto farão uma análise da situação do benefício e só entrarão com a revisão nos casos que realmente tiverem possibilidade de sucesso na ação.

De acordo com a presidente da AAPJR – Fé Juncal, o atendimento para este novo serviço ao associado será as terças e quintas-feiras, das 8h30 às 11h. Ela ressaltou que não é mais um serviço para aumentar a aposentadoria, mas verificar a possibilidade de revisão, através da análise, demonstrando que a revisão será bem sucedida.

SERVIÇO: A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e Regia está localizada a Rua XV de Novembro, 1336 – centro de Jundiaí. Telefone para contato 11. 4583.1191

Reinaldo Oliveira