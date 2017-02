Homem é morto a faca na Vila São João

Uma discussão entre familiares terminou com uma pessoa morta, um ferido e outro preso em flagrante. A grande confusão, que ceifou a vida de uma pessoa, aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 8, na Vila São João, em Itupeva.

Reginaldo Camelo de Carvalho levou uma facada no peito e morreu. O autor do crime é Pedro Henrique, que logo após matar Reginaldo foi detido pela Guarda Civil Municipal de Itupeva.

Pedro teve sua prisão ratificada pelo delegado, dr. Adalberto Ceolin, que enquadrou o autor nos crimes de Homicídio Qualificado e tentativa de Homicídio qualificado, uma vez que a Pedro também desferiu um golpe de faca contra uma terceira pessoa, também envolvida na discussão.

De acordo com boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal recebeu chamado para uma ocorrência de desinteligência e também uma briga entre familiares, onde uma pessoa estava armada de faca, na rua João Gasparini, na Vila São João, em Itupeva.

Os GCMs Susiene, Camargo, Ronaldo, Suzart, Nivaldo e Fidêncio, juntamente com o Subinspetor Leandro, deslocaram-se para o local informado onde encontraram com a vítima caída, envolta em uma poça de sangue. Tratava-se de Reginaldo Camelo de Carvalho, 41, morador da mesma rua, que havia sofrido dois golpes de facas, sendo um na altura do peito e outro na costela. A vítima foi resgatada e levada para o hospital municipal, pelos socorristas do setor municipal de ambulância Bruno, Hélcio e Lomba, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo relato, a discussão que teria vitimado Reginaldo começou quando a irmã de Pedro (autor do crime) por motivos a serem apurados, teria sido vítima de agressões partindo de um homem, identificado por Joaquim G.S., 28 anos, morador do mesmo local do autor.

Ao chegar em sua residência, Pedro foi surpreendido pela sua irmã, contando que havia sido agredida por Joaquim. Neste momento, Pedro foi tirar satisfação com o autor das agressões, ambos armados de faca, quando começou uma confusão generalizada.

A briga chegou no portão de Reginaldo, que morava em uma casa vizinha e estaria dormindo no momento do início da confusão. Ele acordou com gritos e viu que familiares estariam brigando em seu portão. No intuito de sair para ver o que estava acontecendo, deparou com Pedro Henrique armado com uma faca, no momento em que discutia com Joaquim.

Reginaldo, que segundo informações teria tentando separar a confusão, acabou golpeado por Pedro com duas facadas e morreu logo ao dar entrada no Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Itupeva.

Joaquim também foi atingido por Pedro com uma facada no braço, porém, recebeu atendimento médico e está fora de perigo. Ele também tentou desferir um golpe contra Pedro mas não o acertou.

Pedro, autor dos golpes que vitimou Reginaldo, foi detido ainda no local dos fatos pela GCM de Itupeva, que o conduziu para a Delegacia de Polícia de Itupeva.

O delegado titular de Itupeva foi até o local dos fatos e localizou o cabo da faca que teria sido utilizada no crime.

A Polícia Cientifica de Jundiaí foi acionada e periciou o local dos fatos. Após ser ouvido, o autor teve sua prisão ratificada sendo enquadrado nos crimes de Homicídio Qualificado (uma vez que Reginaldo veio a óbito) e tentativa de Homicídio qualificado devido ter desferido e acertado um dos golpes nos braços de Joaquim, que também foi socorrido e está fora de risco.