Civil e GCM prendem procurado e apreendem drogas e arma

Uma destacada ação envolvendo o Canil da Guarda Municipal de Itupeva e a Polícia Civil foi responsável pela apreensão de arma e drogas e pela prisão de E. D. S., que era procurado pela justiça. A droga estava escondida em uma mata próxima da Fazenda São João, no bairro Monte Serrat, e a arma estava com um homem procurado, no parque das hortênsias.

Durante a ação conjunta, as corporações se dividiram no combate à criminalidade bem como o tráfico de entorpecentes no município. A equipe do Canil da Guarda Civil Municipal de Itupeva, composta pelos GCMs Santos e Martins, havia recebido uma denúncia de que um individuo forte e moreno teria escondido um saco plástico em uma mata, localizada na rua Augusto Cavedini, proximidades da fazenda São João, e que segundo o denunciante tratava-se de drogas.

Os GCMs foram até o local com a cadela ‘K9 Panqueka’, que farejou a mata e localizou um saco plástico contendo 4 tijolos de maconha, porções de cocaína prontas para a comercialização, além de grande quantidade de embalagens vazias. Um indivíduo que estava no interior da mata fugiu.

Em continuidade com a operação, o setor de inteligência e investigação da Polícia Civil de Itupeva, sob o comando do delegado titular, dr Adalberto Ceolin, e chefiado pelo investigador Vanderlei, foi até a o parque das hortênsias, com a informação de que homem procurado pela Justiça estaria escondido em uma casa e que este portava uma arma de fogo.

Ao chegaram a residência, os policiais detiveram o procurado que recebeu a voz de prisão. Ao ser indagado sobre a arma de fogo, ele apontou uma residência, ainda em construção, localizada em frente de sua casa, onde os policiais encontraram uma espingarda.

Segundo o próprio procurado, ele havia utilizado a arma para efetuar disparos contra a residência da sua ex-mulher.

Tanto as drogas localizadas no Monte Serrat quanto arma de fogo e o procurado foram conduzidos à Delegacia e apresentados a autoridade policial, que determinou a recolha de E. D. S. ao Centro de Detenção Provisória de Jundiaí, bem como a apreensão das drogas e da arma.