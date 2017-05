Dívida da Prefeitura de Itupeva passa de R$ 213 milhões

Prefeito Marchão Marchi caracteriza o rombo como um ‘tsunami de irresponsabilidades’.

“Muitos perguntam como a antiga administração conseguiu deixar um rombo tão grande. Vejamos, em 2012 a folha de pagamento dos funcionários era de R$ 2.345.119,10 e em 2016 chegou a R$ 43.333.668,53. Não há cofre que aguente”.

Além da dívida, que passa de R$ 213 milhões, foram encontradas escondidas centenas de notas fiscais não contabilizadas, referentes à serviços e produtos fornecidos por empresas, valor que passa de R$ 8 milhões. Itupeva está com nome ‘sujo’ no CADIN”.

O prefeito de Itupeva, Marcão Marchi, realizou uma entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (09), no Paço Municipal. O principal objetivo da reunião foi divulgar para a imprensa o resultado do levantamento financeiro do município, dívida que se equivale ao orçamento anual da cidade, que chega a R$ 213.243.280,62 milhões.

Além do ‘rombo’ nos caixas, que compreende a falta de repasse aos funcionários, como o não pagamento do Fundo de Garantia, depósito de Previdência Social, e também fornecedores de insumos e serviços que não foram pagos, a Secretaria Municipal da Fazenda encontrou cerca de R$ 8 milhões em notas fiscais, emitidas por empresas e que não foram contabilizadas pela gestão anterior. Estas notas fiscais, referentes a serviços feitos entre 2013 e 2016, estavam ‘escondidas’ em caixas e estocadas em um armário do Paço Municipal. Estas notas não foram pagas e sequer entraram para a contabilidade da Prefeitura, sendo assim, não constam no sistema e sequer existem no orçamento. Segundo o Secretário Municipal da Fazenda, Celso Coletti, estas dívidas, agora, só podem ser pagas com indenização, já que não existe nenhum registro sobre elas.

Durante a coletiva, o prefeito Marcão Marchi também declarou que alguns depósitos que o Governo Estadual fazia na gestão anterior, no mesmo dia tinha o valor sacado. Exemplo disso foram os R$ 600 mil depositados para a construção da Etec, que ‘sumiu’. “Isso é crime. Uma falta de responsabilidade com dinheiro público, porque a antiga gestão gastou R$ 14 milhões com publicidade e não construiu a Etec para nossos jovens. Isso é falta de respeito com a população de Itupeva”.

“São gastos que poderiam ter sido repassados à população em áreas como a saúde, educação, moradia e infraestrutura. Com esse dinheiro daria para ter finalizado todas as mil casas populares prometidas e os problemas de enchentes ocasionados pela calha do Rio Jundiaí já poderiam ter sido resolvidos.”, afirmou.

Prefeitura no Cadin

Segundo o Secretário da Fazenda, Celso Coletti, o nome da Prefeitura de Itupeva está inserido no Cadin – Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – e com isso, a Prefeitura deixa de receber os convênios feitos pelo governo do Estado e não pode receber todos os repasses que tem direito. Estamos fazendo contato com todos os fornecedores para buscar a melhor solução para fazer a liquidação destes valores”, disse Coletti.

Outro número que assustou refere-se aos gastos com publicidade e propaganda, que chegou ao montante de R$ 14 milhões. “A gestão anterior gastou mais de R$ 1 milhão por mês, só com publicidade e deixou os funcionários sem parte do pagamento do décimo terceiro salário e também INSS. Esse valor poderia ser repassado para a construção de ETEC (Escola Técnica), por exemplo, que nunca saiu do papel”, disse.

Também foi apresentado um aumento gritante com a folha de pagamento, que deu um salto de R$ 2.345.119,10 (valor da folha em 2012) para R$ 43.333.668,53 em 2016. Também foram apresentadas imagens do abandono de prédios públicos, mobiliário destruído, veículos encontrados abandonados e um montante de medicamentos vencidos, que não teriam sido entregues à população por puro descaso e falta de responsabilidade.

Litucera

O pagamento referente à empresa responsável pela coleta de lixo ficou sem ser pago desde o mês setembro de 2016. Essa dívida é de quase R$ 5 milhões e achei muito estranho que se desde setembro a empresa não recebia, porque esperaram até o dia 4 ou 5 de janeiro, quando assumi a prefeitura, para anunciar greve e paralisar os serviços? Porque não paralisaram antes do responsável pela dívida sair? Realmente é muito estranho. Mas estamos negociando essa dívida e o serviço de coleta de lixo voltou a ser executado no município”.

Pagamento dos estagiários e Consignados

“Foi uma surpresa para nós quando encontramos 50 funcionários estagiários sem pagamento. E mais, caso não recebessem urgência eles sequer receberiam o seu merecido diploma. O crédito consignado com os bancos, feitos com garantia da folha de pagamento, no valor de R$ 980 mil, também não havia sido pago. Apesar de terem sido efetivados pelos funcionários, essa dívida é da prefeitura, porque o valor já foi descontado do salário do servidor. Isso caracteriza apropriação indébita”.

Futuro de Itupeva

Prioridades para os próximos quatro anos foram apresentadas e entre elas iniciar o parcelamento de algumas dívidas do município; implantar um sistema integrado de contas com a criação de um portal de transparência moderno e que realmente apresente transparência das finanças do município. Serão apresentados e realizados planos de ação para áreas estratégicas como saúde, educação, segurança, mobilidade urbana, renda e emprego.

Após a apresentação da difícil situação financeira por qual passa do município de Itupeva, o prefeito disse que com pulso firme vai tirar Itupeva do buraco.

“Percebi nestes 39 dias de mandato que as empresas e a população estão acreditando em nossa gestão. E é com esse crédito que vamos conseguir tirar Itupeva do buraco. Hoje estamos mostrando para a imprensa como recebemos a Prefeitura das mãos do ex-prefeito, Ricardo Bocalon. Temos um orçamento inteiro de dívidas para pagar, mas estou aqui como prefeito para sanar essa situação, resolver esse problema. Não vamos ficar chorando às mínguas pelos cantos da Prefeitura por conta dessa dívida. Agora vamos administrar Itupeva como muita seriedade, competência, transparência e vamos mostrar para a população o porquê viemos. Claro que muita gente vai reclamar, porque alguns confortos terão que ser sacrificados, mas nosso carro chefe, acima de tudo, é a saúde e a educação. Itupeva foi abandonada, foi arrasada mas nós vamos reconstruir a nossa cidade.

“Com 5 dias de gestão, fizemos o pagamento atrasado de dezembro dos servidores. Também teremos que pagar o salário de 250 funcionários comissionados, contratados pelo outro governo, que foram enganados e também não receberam seu salário. Os funcionários concursados também não receberam mais da metade de seu 13º salário e vamos negociar com o Sindicato como conseguiremos fazer esse pagamento. O salário de janeiro dos concursados, que é de minha responsabilidade, foi pago. Vamos pagar o salário de fevereiro no dia certo, para acabar com esse descaso praticado pelo ex-prefeito, de chegar no dia do pagamento e não ter o dinheiro na conta”, finalizou Marcão Marchi.

Todas as dívidas, notas fiscais e valores de convênios desviados identificados no levantamento feito pela nova administração de Itupeva será agora encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado e também ao Ministério Público.