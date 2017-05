Dinheiro do tráfico é apreendido em Itupeva

Policiais Militares do 2º Pelotão PM de Itupeva aprenderam, na última semana, pouco mais de R$ 5 mil em dinheiro que pode ser proveniente do tráfico de entorpecentes, do bairro Rio das Pedras.

O montante estava em poder de um indivíduo já conhecido no meio policial pela prática de tráfico de entorpecentes. O acusado foi detido pela equipe composta pelo cabo Godoi e soldado Taconi que, durante patrulhamento pelo local, avistaram o indivíduo que esboçou atitude suspeita.

Durante busca pessoal foi encontrada a quantia de R$ 5.235 em espécie, dinheiro que o abordado informalmente confessou aos militares que seria proveniente do tráfico de entorpecentes.

Diante do fato, o acusado foi conduzido ao Distrito Policial, onde foi averiguado. O delegado de polícia determinou a apreensão das drogas e tomou as demais providências cabíveis.