Dois são detidos por tráfico no Jd Alegria

As constantes prisões de traficantes, por parte da Polícia Militar de Itupeva, além de ser um duro golpe no crime, mostra o importante e elogiado trabalho desta instituição no município, principalmente em bairros com maior incidência de tráfico, como é o caso do Jardim Alegria, Rio das Pedras e Monte Serrat.

A mais recente ação da PM foi responsável pela prisão de dois traficantes, desta vez na rua José Philomeno, no Jardim Alegria, onde dois traficantes foram detidos.

Os PMs realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro, quando depararam com um adolescente que demonstrou nervosismo ao perceber a passagem da viatura. Ele foi abordado e com ele foram localizados dois tubetes de crack, dois de Cocaína, além de R$ 160 em dinheiro, provenientes do tráfico de drogas. O menor foi conduzido até a Delegacia de Polícia, permanecendo à disposição do delegado, que tomaria as providências cabíveis.

Uma segunda detenção aconteceu no mesmo bairro e também na mesma rua, apenas algumas horas depois da primeira apreensão. Os policiais fizeram nova ronda pela rua e avistaram outro indivíduo, que da mesma forma se assustou com os policiais.

Ele foi abordado e em sua blusa foram encontrados 25 tubetes de cocaína, além de R$ 20 em dinheiro. Questionado, ele disse que estava desempregado e precisava ‘levantar uma grana’, por isso teria sido ‘contratado’ pelo crime. Conduzido até a delegacia, a droga foi apreendida e ele permaneceu à disposição da autoridade policial.