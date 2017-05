Empresário de Itupeva morre em acidente em Jundiaí

O publicitário, empresário e morador de Itupeva, Evandro Gustavo Tucci, de 41 anos, morreu na tarde em um acidente na na tarde deste domingo (dia 11 de fevereiro), na avenida Nove de Julho, em Jundiaí.

O empresário teria sofrido mal súbito enquanto descia a rua Coleta Ferraz de Castro e o veículo que ele dirigia, um BMW modelo esportivo, se chocou contra o chafariz localizado na rotatório da avenida 9 de Julho, em frente ao JundiaíShopping.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, Tucci foi socorrido pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) e encaminhando ao hospital Pitangueiras, onde os médicos ainda tentaram reanimá-lo, mas o empresário não aguentou e sofreu uma parada cardíaca. No momento do acidente, por volta das 13h, o empresário estava acompanhado de sua mulher, que sofreu ferimentos leves. Ele reclamou com a mulher Miriam de dores no peito e disse que precisava ir ao hospital. Na rotatória do shopping, segundo declarou a esposa, Evandro “apagou” e o carro caiu na fonte.

Populares ajudaram a retirar o empresário do veículo até os socorristas do Samu chegarem e fazer o primeiro atendimento no local. O Samu ainda conseguiu levá-lo ao hospital com vida.

Evandro Tucci não resistiu e faleceu na mesa de cirurgia.

O veículo teve de ser retirado de dentro do chafariz no final da tarde com a ajuda de um guincho.

O publicitário cuidou de várias campanhas políticas em Jundiaí. Já trabalhou na Prefeitura, era especialista em informática e engenharia elétrica. Também montou uma empresa de publicidade, uma gráfica e investiu em várias áreas em Jundiaí e região. Ele deixa a mulher e filhos.

O corpo foi necropsiado no IML e liberado para Velório no Centro de Jundiaí.

Curiosamente, na mesma avenida Nove de Julho, há cerca de três anos, Evandro sofreu outro acidente no cruzamento da rua Abílio Figueiredo, onde seu carro foi totalmente destruído. Ele disse que foi salvo na época pelo air-bag e o outro motorista passou no sinal vermelho de madrugada.