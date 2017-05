KA clonado é encontrado na vila Independência

Policiais Militares de Itupeva localizaram, na última semana, um veículo Ford Ká clonado, ou seja, um carro que pode ter sido furtado ou roubado e que a partir de dados de um automóvel legalizado teve sua numeração de chassis e placas duplicadas. Segundo informação da Polícia, este veículo era utilizado por um menor de idade, que em datas anteriores apresentava ligação com o tráfico de drogas.

A localização do veículo se deu quando o cabo Junior e o soldado Fernando patrulhavam a vila Independência. A acessarem a rua Augusto Gonçalves, os militares perceberam e suspeitaram do carro, que possuía placas de Pirassununga e estava parado.

Uma averiguação foi feita, momento em que os militares perceberam que nos vidros do veículo não constavam a numeração do chassi.

Ao ‘puxar’ o emplacamento do veículo não constatava irregularidades, porém, uma pessoa que não se identificou passou pelo local e disse aos policiais que o carro era do menor, já conhecido no meio policial.

Os policiais notaram que uma das portas estava aberta e conseguiram visualizar a numeração original do chassi. Diante nova consulta e em contato com a proprietária, descobriram que o carro havia sido roubado na cidade de Rio Claro, no ano de 2015, e estava com placas clonadas.

No interior do Ford Ka, os policiais encontraram dois pinos de cocaína e um aparelho celular que pode ajudar nas investigações. Até o momento, ninguém foi preso.

Como é feita a adulteração?

O crime de clonagem é praticado por vários motivos, sendo possível ser feito sob encomenda. Uma das causas mais comuns é quando um criminoso quer legalizar um veículo roubado. Há também a clonagem para um carro que foi comprado em um leilão e que não tenha a documentação necessária. Outro caso frequente é o de vendedores que agem premeditadamente, comprando carros “baixados” e os revendendo por um preço mais acessível que o de costume.

Os números que constam no chassi de um veículo são um dos locais onde os falsificadores atuam. Os retoques costumam ser bem feitos para não levantarem suspeitas.

O chassi deve conter 17 caracteres alfanuméricos. Para conseguir fazer uma falsificação perfeita, criminosos costumam usar números e letras que permitam essa modificação.

Por exemplo, o número 3 e o número 5 podem ser transformados no número 8, o 4 pode se transformas em um 9 e o 1 em um 7. Nas letras, o F é mudado para o E, o P para o R e o H para o K.

O deslize que muitos falsificadores cometem é de desalinhar esses dígitos ou tornar o espaçamento entre eles maior do que deveria ser. Quando for comprar um veículo, tente conferir esses dados para se certificar de que não está comprando um carro clonado.

A melhor forma de obter detalhes do tipo é pesquisando o histórico do automóvel para saber quem era o antigo dono, se já teve registro de roubo ou se já foi leiloado alguma vez. Para ter essas confirmações você pode contar com o Carcheck.

Posso ser punido por ter comprado um carro clonado?

Esse é um dos negócios mais prejudiciais que podem ser feitos. Como a clonagem torna o veículo irregular, quando o caso é descoberto, você pode perder o seu carro, porque ele é apreendido.

É muito importante você ter uma nota que comprova que comprou o automóvel de forma idônea e pelo preço equivalente do mercado. Se não conseguir comprovar essas informações, você corre o risco de ser fichado como receptador, podendo ser até condenado de 1 a 4 anos de prisão, além de receber uma multa.

Posso ganhar uma multa por uma infração que não cometi?

Muitas vezes, a clonagem de um veículo é identificada por aparecer uma infração para o motorista que, na verdade, ele não cometeu. A multa pode ter sido aplicada em uma cidade pela qual ele nunca dirigiu, por exemplo.

Como um carro clonado copia a placa e outras características, quando chega uma infração de velocidade acima da permitida, por exemplo, onde há uma foto identificando o veículo, a dor de cabeça é maior, porque é necessário comprovar que não era você naquela situação. Para garantir seu direito e se livrar da penalidade, é necessário registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil e solicitar ao Detran uma investigação sobre a clonagem.

Como provo que meu veículo foi clonado?

Para garantir ao Detran que você e o seu veículo foram vítimas do golpe, é necessário apresentar algumas comprovações quando entrar em uma reclamação formal:

• Pelo menos 4 fotografias do seu veículo, identificando possíveis características próprias — amassados, adesivos ou acessórios que o personalizem. Ter imagens da frente, das laterais e da traseira;

• Comprovante da compra;

• Recurso da multa, caso haja algum;

• Boletim de ocorrência policial;

• Documento original do veículo;

• Documentos pessoais, principalmente sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Registrar a reclamação na corregedoria do Detran não significa que o seu carro vai ser apreendido para averiguação. No máximo, é realizada uma perícia para conferir detalhes, como o número do chassi e do motor. Esse processo pode ser feito no órgão público ou em uma oficina autorizada e a investigação dura em torno de 20 dias.

Você pode perceber que fugir de uma clonagem significa evitar muita complicação e riscos de precisar se explicar na justiça. Garantir a sua segurança depende de você estar bem informado e de fazer pesquisas antes de fechar qualquer negócio.

Lembre-se que pela internet é possível vasculhar mais de 30 itens de um veículo a partir da placa.