Menor que trabalhava para o tráfico é detido

Durante patrulhamento no combate ao tráfico de drogas pelo bairro Monte Serrat, um dos bairros com maior índice de traficantes do município, o cabo Junior e o soldado Fernando, apoiados pelos Guardas Civis Municipais, Ricardo e Ronaldo, detiveram um menor que fazia a comercialização de substância entorpecente no bairro.

O infrator foi visto na esquina da rua Geraldo Ferraz com a dr Olavo de Queiroz Guimarães, em atitude suspeita. Ao perceber a chegada das viaturas, o indivíduo demonstrou atitude e comportamento estranhos, fatores que levaram os policiais a aborda-lo.

Durante revista pessoal, foram localizados com o menor, que tem 17 anos, 94 tubetes de cocaína, 1 porção de maconha e R$ 120 em dinheiro. Ao ser questionado, o menor confessou que estava traficando no bairro. Ele foi conduzido e apresentado para a autoridade policial, que tomou as providências cabíveis.