APAE recebe recursos prometidos por Marcão Marchi

No início do mandato, logo nas primeiras semanas de janeiro, o prefeito Marcão Marchi recebeu os dirigentes da Apae de Itupeva. Na reunião, Marcão prometeu ajudar a instituição que passa por problemas financeiros, reflexo do descaso sofrido com o antigo governo. Nesta quarta-feira (15), como prometido, o prefeito autorizou o repasse de verbas que servirão para o pagamento dos funcionários da entidade.

“Eu não posso deixar de ajudar essa instituição que tanto faz por Itupeva e que ainda sofre por conta da falta de responsabilidade do antigo governo. Conseguimos agora dar mais um passo para auxiliar o trabalho da Apae”, declarou Marcão Marchi.

O convênio tem valor de R$ 37,5 mil, que foi depositado nesta na conta da instituição. “A APAE estava com a documentação atrasada há alguns anos e precisávamos que isso fosse atualizado para que o pagamento pudesse ser feito. Assim que a situação foi normalizada, conseguimos fazer a nossa parte”, explicou o secretário da Fazenda, Celso Colletti.

Além da ajuda financeira, o município também disponibiliza motoristas e ônibus para o transporte destinado ao tratamento dos alunos.

A Apae de Itupeva é responsável por pelo menos 300 atendimentos por mês na cidade – destes, 90 são alunos e outros 19 passam por tratamento na oficina terapêutica.