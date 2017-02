Uno bate em divisória e capota na Rodovia

Um grande susto: assim classificou o motorista de um Fiat Uno, após capotar seu carro na Rodovia Vice-prefeito Hermenegildo Tonolli, principal acesso entre as cidades de Itupeva e Jundiaí. O acidente de trânsito aconteceu por volta das 17h35 desta quarta-feira, dia 15, nas proximidades do Trevo da Giasseti, em Jundiaí.

O motorista do Uno, que mora no bairro Santa Gertrudes, em Jundiaí, disse que transitava no sentido Itupeva/Jundiaí e logo que finalizou a travessia do trevo teria sido fechado por um caminhão baú. Na tentativa de evitar a colisão, o motorista desviou e bateu na divisória de concreto. Desgovernado, o carro capotou.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros de Itupeva foram até o local, porém, a vítima sofreu apenas ferimentos leves nas mãos e não necessitou de atendimento médico.

As viaturas do Corpo de Bombeiros tiveram dificuldade para chegar ao local do acidente, já que a rodovia ficou praticamente parada.

Uma viatura do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) também compareceu. Os funcionários isolaram a área do acidente, jogaram pó de serra no óleo que caiu na pista e controlaram o trânsito, que ficou prejudicado. Uma fila quilométrica de carros foi presenciada e quem passava pelo local teve muita dificuldade para trafegar pelo trecho, que permaneceu parcialmente interditado até a retirada do Uno, que ficou completamente destruído.

O carro é ano 1986, pertence ao avô do motorista acidentado e não possui seguro.