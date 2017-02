Prefeitura agiliza serviços em diferentes regiões da cidade

A Prefeitura de Itupeva trabalha forte desde o início do ano para melhorar o município, no sentido de estruturar as vias e demais espaços públicos. Por determinação do prefeito Marcão Marchi, máquinas abandonadas pelo governo passado foram recuperadas e voltaram às ruas para servir à população.

A Secretaria de Infraestrutura tem se esforçado para realizar o serviço de tapa-buraco por toda a cidade, em especial nas estradas do Guacuri, Cafezais, Avenida Brasil, Guanabara, Avenida Itália e Santa Fé.

Nesta terça-feira (14), a equipe composta por pelo menos 12 funcionários iniciou a manutenção de um trecho da Estrada da Mina. Na ocasião, foi necessário cavar todo o material que estava danificado para dar suporte a uma nova capa de asfalto fina. Só depois foi possível colocar outra capa definitiva, no dia seguinte. Para garantir a segurança de motoristas e pedestres, o trânsito também precisou ser controlado nos dois sentidos da via.

Também foram feitas manutenções nas estradas e ruas de terra do município, como a obra da rua Ipiranga, no bairro Guacuri. Por conta de problemas com a chuva, foi feito uma nova galeria de águas pluviais. A secretaria também trabalhou com intensidade nos bairros do Quilombo, Vila Aparecida 1 e 2, Nova Era, Quilombão, Capim Fino e Santa Tereza.

O secretário de Infraestrutura, Toninho Sai, ressaltou a importância do trabalho determinado pelo prefeito Marcão Marchi. “Desde quando assumimos a secretaria, estamos trabalhando acelerado para recuperar Itupeva, mas sempre com qualidade”.

Nos primeiros 40 dias de trabalho da nova gestão, foram executadas 20 ações da secretaria em diferentes pontos da cidade. Já estão no cronograma outras 23 obras programadas pela administração municipal.