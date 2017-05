Homem é morto com três tiros no Guacuri

Um homem de 29 anos foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, dia 16 de fevereiro, em uma área rural localizada no bairro do Guacuri, em Itupeva. Gilberto Soares havia saído de sua residência no anoitecer de quarta-feira e não mais retornou para sua residência. Ele foi encontrado morto com três tiros, sendo dois na região da cabeça.

O corpo foi encontrado por volta das 7 horas da manhã às margens da Estrada da Servidão, na Fazenda São Simão, quando trabalhadores rurais passavam com um trator pelo local. O corpo apresentava manchas de sangue e perfurações na cabeça (provavelmente causadas por disparos de arma de fogo). Os trabalhadores também observaram o veículo da vítima, um Fiat, Pálio branco, com placas de Cabreúva, que estava a cerca de 100 metros do corpo, com um dos vidros estilhaçados por uma pedrada.

Rapidamente eles acionaram a Polícia Militar, tendo comparecido ao local a equipe dos cabos Godoi, Elvis, Bandeira, soldado Taconi e do sargento Yoshimura. Os militares verificaram que a vítima não apresentava sinal de vida e acionaram as Polícias Civil e Científica.

O delegado titular de Itupeva, dr. Adalberto Ceolin, compareceu ao local juntamente com o chefe de investigação Vanderlei e sua equipe, composta pelos investigadores Odair, Ricardo e pelo escrivão Amílcar, onde iniciaram a investigação do crime de homicídio.

Uma equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí também esteve no local e recolheu informações para ajudar nas investigações.

Policiais do setor Cientifico periciaram o cadáver e observaram que a vítima havia sido alvejada por três disparos de arma de fogo, sendo um deles na costela e outros dois na região da cabeça (um dos tiros atingiu o olho).

A carteira da vítima também foi localizada, fato que facilitou na sua identificação. Ao retornarem para a delegacia, os policias deparam com a esposa dele, que tinha se dirigido à Delegacia para elaborar um Boletim de Ocorrência de desaparecimento, uma vez que ele não havia retornado para a residência desde a data anterior.

Ao saber do ocorrido, ela demostrou inconformismo e disse não ter ideia do que poderia ter acontecido, para que ele morresse de uma forma tão cruel. A Polícia investiga o caso na tentativa de desvendar a autoria do crime e levar o criminoso ou os criminosos à cadeia.