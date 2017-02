Polícia Civil queima entorpecentes apreendidos em Itupeva

A Polícia Civil de Itupeva incinerou nesta quarta-feira, dia 15, uma grande quantidade de substância entorpecente armazenado há alguns meses no prédio da delegacia de Itupeva. De acordo com o delegado, dr Adaberto Ceolin, todo entorpecente queimado fazia parte dos inquéritos referentes às prisões e apreensões ocorridas no município.

Para a incineração, o delegado recebeu autorização do Fórum de Itupeva. O Departamento de Vigilância Sanitária foi acionado para acompanhar todo o processo de incineração, juntamente com uma promotora de Justiça.

O entorpecente foi levado para a empresa Fundição Itupeva, onde na presença de testemunhas foi incinerado a cerca de 1600 graus.

O delegado titular, Adalberto Ceolin, disse à reportagem do Jornal de Itupeva que os entorpecentes queimados são resultados de excelentes trabalhos de combate ao tráfico, que vem sendo realizados pelas forças policiais do município, que são as Polícias Civil e Militar e também a Guarda Civil Municipal.

“O tráfico é uma praga que onde se corta brota, porém, nosso trabalho é servir, proteger, cuidar da sociedade, além de combater a criminalidade em geral” enfatizou Ceolin.