Prefeito define benefícios de servidores concursados

O prefeito Marcão Marchi assinou decreto na tarde desta sexta-feira (17) que define quando e de que forma serão pagos os benefícios aos servidores públicos concursados da Prefeitura de Itupeva. Após reuniões com o Sindicato dos Servidores da cidade, a última delas realizada nesta sexta no Paço Municipal, o prefeito anunciou a definição do pagamento do vale-combustível, a entrega das cestas básicas e a data para pagamento dos salários dos servidores referente ao mês de fevereiro. Na próxima segunda-feira (20), juntamente com o sindicato, também será finalizada a discussão do pagamento da segunda parcela do 13º salário (que não foi pago em dezembro pelo antigo governo).

Ainda de acordo com Marcão Marchi, já foi definido também que a cesta básica e o vale-combustível não serão repassados aos cargos comissionados, apenas aos servidores efetivos da Prefeitura.

“Agradeço a compreensão dos servidores, que aguardaram a definição sobre os benefícios. Tínhamos de fazer algo justo, que beneficiasse a todos de maneira igual e respeitando a necessidade de cada um. Nos levantamentos que fizemos, havia servidor no antigo governo que recebia R$ 16 e outro que tinha R$ 1,8 mil todo mês no vale-combustível. Não podíamos continuar com isso”, explicou o prefeito.

Pelo decreto definido juntamente com o sindicato, o vale-combustível será pago a partir deste mês da seguinte forma: tendo o Paço Municipal como ponto de partida, funcionários que se deslocam a uma distância de até 5km receberão 22 vezes o valor do vale-transporte urbano local, que tem preço unitário de R$ 3,60. Dos 5,01km até 10km, serão pagos 44 vezes o valor do vale-transporte e acima de 10km de distância, serão 88 vezes. “O maior benefício, acima de 10km, terá um teto máximo de R$ 316,80 no mês, muito diferente do que era praticado no antigo governo”, comentou o secretário da Fazenda, Celso Colletti.

Todos os funcionários que receberem o benefício terão de comprovar as distâncias percorridas. “Faremos um recadastramento de todos por meio dos comprovantes de endereço e outros documentos”, lembrou o secretário de Gestão e Assuntos Jurídicos, Cléber Gomes de Castro.

As cestas básicas serão entregues nos dias 2, 3, 6 e 7 de março. “Por conta da situação financeira do município, nenhum cargo em comissão receberá esses benefícios. Neste momento, apenas os servidores de carreira da Prefeitura terão esse direito garantido”, reforçou Marcão Marchi.

Na próxima segunda-feira (20), Prefeitura e Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itupeva se encontram novamente para finalizar a discussão acerca da forma de pagamento da segunda parcela do 13º salário. “Temos feito as reuniões com o sindicato e já temos a possibilidade de concluir a negociação na próxima segunda, respeitando todos os servidores que aguardam o pagamento deste benefício não saldado pelo governo passado em 2016″, destacou o secretário de Gestão e Negócios Jurídicos.

O presidente do Sindicato dos Servidores, Wilson Floriano da Silva, o Borracha, e diretores participaram da reunião com o prefeito e secretários municipais.