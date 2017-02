Carnês do IPTU/2017 já estão com os Correios

Os carnês do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2017 já foram entregues aos Correios e, de acordo com a empresa, deverão ser entregues a partir deste final de semana.

Mas, para aqueles que preferirem, se programar e antecipar a emissão, basta acessar o link abaixo e clicar na opção “Emissão de Segunda Via de Carnês de IPTU/TSU”.

CLIQUE AQUI para emitir a 2ª via

Pagamentos

A partir deste ano, os tributos de Itupeva só poderão ser feitos em bancos conveniados. Essa exigência partiu do Banco Central do Brasil, no qual foi transmitida por uma cobrança com registro pela Circular Bacen 3656, de 2 de abril de 2013. Os locais para pagamentos são as Agências Bancárias da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Santander.

Valores

O IPTU/2017 poderá ser pago em cota única, com desconto de 4%, ou em 10 parcelas, sem desconto. Tanto a cota única, como a primeira parcela vencem no dia 10 de março.

Débitos

A Prefeitura de Itupeva ressalta que quem estiver com débitos inscritos em divida ativa, constará essa informação no carnê. Para saber sobre a situação desses débitos, mais informações nos emails:

tributos@itupeva.sp.gov.br

trib.imob@itupeva.sp.gov.br

trib.imob1@itupeva.sp.gov.br

Com esse email em mãos, a prefeitura retornará com a posição dos débitos.

Parcelamento

A Prefeitura está disponibilizando várias condições para o parcelamento dos débitos.

- Valor total da dívida em até 12 parcelas fixas, sendo a primeira no ato do acordo.

- Acima de 12, no limite de até 48 parcelas serão corrigidas pelo IGPM, o acréscimo será a partir da parcela de número 13.

- Para parcelamentos acima de 48 parcelas, deverão ser observados os requisitos da Lei Complementar nº 001/94 e alterações – Código Tributário Municipal (CTM), em especial o artigo 150 e seguintes.

- No caso dos débitos estarem em execução fiscal, haverá o acréscimo de custas processuais e honorários advocatícios conforme disposto em Lei.

- O valor mínimo da parcela é de R$ 62,40.

- Qualquer modalidade de parcelamento haverá uma taxa de cobrança do protocolo no valor de R$ 33,28.

Para parcelar os débitos, o proprietário deverá comparecer ao setor de Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Itupeva das 09h às 16h, munidos dos documentos do imóvel (contrato ou escritura). Já terceiros deverão comparecer somente com a apresentação de procuração com poderes específicos para o pleito e com firma reconhecida.

A Prefeitura de Itupeva está localizada na Av. Eduardo Aníbal Lourençon -15 – Pq. das Vinhas, o telefone para contato é o (11) 4591-8194, 4591-8195 ou 4591-8418.