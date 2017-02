Por mais segurança: Carnaval não será realizado em Itupeva

Atendendo a uma solicitação da Polícia Militar e do Poder Judiciário, a Prefeitura de Itupeva decidiu que não haverá desfile de Carnaval neste ano. De acordo com a Polícia Militar, no ano passado houve problemas de segurança em relação ao Carnaval. A pedido do prefeito Marcão Marchi, todo o efetivo que seria empregado no Carnaval vai intensificar o patrulhamento na cidade, aumentando a sensação de segurança no município. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil também estarão de prontidão.

“O Carnaval de Itupeva é feito por famílias, pessoas de tradição da cidade e não deve, em hipótese alguma, ser desmerecido. No entanto, nosso foco neste momento é recuperar o município e garantir que as pessoas tenham todos os serviços essenciais à disposição com qualidade, principalmente a segurança”, explicou o prefeito.

Recentemente, Marcão Marchi esteve com o comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), tenente-coronel Henrique Neto, e com o coronel Marcelo Nagy, responsável pelo Comando de Policiamento do Interior (CPI) 2, de Campinas. “A PM se colocou à disposição para nos ajudar na segurança do município e isso é muito importante para toda a população. Aliada à nossa Guarda Civil Municipal e à Polícia Civil, vamos buscar juntos a segurança para toda Itupeva”.

O prefeito reforçou o apoio às atividades culturais na cidade e também aos artistas da cidade. “Já iniciamos um novo cadastramento dos artistas para os eventos do município. A valorização das nossas tradições e cultura será também foco da nova administração de Itupeva. Podem contar conosco”.