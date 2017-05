Quadrilha ataca carro forte em Itupeva

Assalto a carros fortes, troca de tiros e roubos de veículos apavoram Itupeva. O crime aconteceu por volta das 21h30 desta terça-feira. No interior de um dos veículos abandonados pelos bandidos, a polícia encontrou várias bananas de dinamite, que seriam usadas para explodir os carros fortes.

Uma quadrilha composta por cerca de 30 elementos fortemente armados trocou tiros com a polícia na noite desta terça-feira, dia 21 de fevereiro. O ‘bang-bang’ aconteceu no Km 77 da Rodovia dos Bandeirantes (sentido São Paulo), nas proximidades do pedágio, em área de Itupeva, onde os criminosos tentaram assaltar dois carros fortes da empresa Protege. Segundo informações da polícia, entre 20 e 30 criminosos participaram da ação. Na fuga, dois carros com bandidos fugiram em direção à região Central de Itupeva e outros dois sentido São Paulo.

O TOR – Tático Ostensivo Rodoviário e o BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia – de Campinas foram acionados para Itupeva e, com apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, fizeram buscas aos criminosos.

A ROTA – Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar – também foi acionada e faz cerco em São Paulo, na tentativa de interceptar um dos veículos, que teria fugido pela Rodovia dos Bandeirantes.

Roubaram dois carros em Itupeva

Moradores do Residencial Pacaembu entraram em contato com a Central da Polícia Militar e informaram a presença de elementos armados no bairro. Os indivíduos teriam praticado roubos de veículos, com o objetivo de despistar a polícia e facilitar a fuga. Dois carros foram roubados no bairro. Uma das vítimas é um policial militar que estava de folga. Ele chegava no bairro quando foi parado pelos criminosos em uma falsa blitz. Ele chegou a ser identificado como policial, porém, foi dominado pelos bandidos. Dele foram roubados o carro e seu revólver.

Após roubarem os veículos no Residencial Pacaembu, os criminosos abandonaram um Fiat Idea, usado na tentativa de assalto. Um Jetta também está entre os carros usados pela quadrilha.

Frentistas feitos como reféns

Na fuga, os criminosos foram deixando rastros de pavor pelo município. Em um posto de combustível, eles chegaram a fazer frentistas como reféns.

Polícia prende criminosos

Com motos e viaturas, dezenas de policiais militares cercaram as principais vias de acesso de Itupeva. Em uma ação destacada, a PM conseguiu localizar e prender dois assaltantes que roubaram o veículo Subaru do policial, no bairro Pacaembu. Com eles foram encontradas armas e coletes a prova de balas.