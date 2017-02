Dupla é presa por porte de arma de fogo

Nesta segunda-feira, dia 20 de fevereiro, a equipe da Polícia Militar de Itupeva, composta pelo cabo Godoi e pelo soldado Taconi, em patrulhamento pela Vila Aparecida, conhecido como bairro do Quilombinho, avistou dois indivíduos em atitude suspeita, que ao perceberem a aproximação da viatura tentaram fugir.

Os elementos foram perseguidos e detidos. Com eles os militares localizaram um revólver calibre 38, com a numeração raspada e um quadro de motocicleta, com procedência duvidosa, que estava escondido no mato.

Diante o flagrante de porte ilegal de arma, ambos os elementos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Itupeva, onde permaneceram presos.