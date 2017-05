Prefeitura abre canal de comunicação com a população

A Prefeitura de Itupeva lançou nesta terça-feira (21) a página oficinal na mídia social Facebook. A intenção é que a população possa contar com um canal de relacionamento direto com o poder público. Além disso, haverá informações sobre eventos municipais, iniciativas e notícias relacionadas ao município.

“A comunicação com os cidadãos é essencial para a boa gestão de uma cidade. Por isso, a Prefeitura de Itupeva contará com vários canais de comunicação à disposição daqueles que moram, trabalham ou estão de passagem pelo município”, afirmou o prefeito Marcão Marchi.

Além do Facebook, a Prefeitura está presente no Youtube. O objetivo é aperfeiçoar a cobertura ao vivo de eventos, com imagens e vídeos. Além disso, o contato por meio dessas redes permite que o cidadão seja ouvido diretamente, proporcionando uma relação mais transparente.

No Youtube, as pessoas já podem conferir vídeos do programa ‘Minuto Itupeva’, que possuem curta duração e falam sobre assuntos específicos da cidade, como a volta às aulas, a prática esportiva e serviços públicos, por exemplo.

Além destes canais, a Prefeitura também conta com a Ouvidoria, que já é conhecida pela população. Essa é uma unidade em que o cidadão pode tirar dúvidas, enviar reclamações, denúncias, elogios e sugestões relativas aos serviços da Prefeitura.

Ao entrar em contato com a Ouvidoria, pelo número 156, a pessoa será atendida e sua dúvida, reclamação ou sugestão, será encaminhada à secretaria responsável, para que o problema seja resolvido o quanto antes e de forma eficiente.

O link para acessar as mídias são:

Facebook – https://www.facebook.com/prefeituraitupeva/

Youtube – https://m.youtube.com/channel/UC80Ar0e7C2xEe6b_vyU74Sw