Prefeitura regulamenta benefícios aos servidores

Nesta terça-feira (21), o prefeito Marcão Marchi assinou os decretos para a regulamentação dos benefícios aos servidores públicos de Itupeva: vale-transporte, auxílio-combustível e cesta básica.

Todos serão repassados apenas aos funcionários concursados da administração municipal.

O benefício da cesta básica foi mantido nos termos da lei e estará disponível mensalmente aos servidores efetivos – as datas de entrega serão encaminhadas às secretarias e demais órgãos municipais.

A próxima entrega será feita entre os dias 2 e 8 de março. O decreto é o 2829/2017 e também será publicado nesta quarta-feira (22).

Em análise conjunta das secretarias da Fazenda e de Gestão e Assuntos Jurídicos, foram corrigidas irregularidades cometidas pelo antigo governo com cálculos e pagamentos do vale-transporte e auxílio-combustível, conforme a Lei Complementar 385/2015.

De acordo com as pastas, por conta das irregularidades vários estudos foram feitos até que se atingisse os valores adequados às necessidades reais dos servidores. O decreto será publicado na Imprensa Oficial desta quarta, com o número 2828/2017.