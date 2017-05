CIESP promove palestra sobre Transparência e Controle Social

Ouvidor Geral do Estado falou sobre Transparência e Controle Social no CIESP Jundiaí

Promovido pelo Observatório Social Jundiaí a palestra “Encontro Propositivo sobre Transparência e Controle Social”, foi apresentada no CIESP Jundiaí, no dia 16 de fevereiro.

Para falar sobre este importante assunto esteve presente o jundiaiense Dr. Gustavo Úngaro, atualmente titular da Ouvidoria Geral do Estado. Em sua fala ele discorreu sobre Transparência, Lei do Acesso a Informação, Lei Anticorrupção, Compliance e, a ferramenta mais recente, o portal Web Denúncia.

Dr. Gustavo disse que são importantes iniciativas como esta do Observatório Social de Jundiaí, pois nelas são colocados os objetivos de conscientização para os cidadãos acerca das ferramentas disponíveis para o acompanhamento da gestão dos recursos públicos do município, e para que os empresários conheçam os benefícios da implementação dos programas de Compliance.

Da parte do Observatório Social Jundiaí, há mais de um ano em atuação, o evento serviu para interagir com o publico presente. Neste sentido através dos assuntos da palestra eles montaram painéis com sugestões de assuntos, onde no final o publico votou em dois deles, que servirá como pauta para futuros eventos.

Importante lembrar que o Observatório Social do Brasil, do qual o de Jundiaí é membro, atua como uma associação sem fins lucrativos com o foco de gerir ações preventivas do controle social e transparência publica.

EM ITUPEVA. Em dezembro de 2016, promovido pelo COMDEMA, os diretores do Observatório Social Jundiaí – Dra Marcela Cascaldi e o gestor Érico Traldi, estiveram na Câmara Municipal, onde fizeram uma apresentação do que é e objetivos de um Observatório Social no município. De acordo com agentes do COMFEMA a apresentação foi feita no sentido de que breve Itupeva também tenha o seu Observatório Social. É isso!

Reinaldo Oliveira