AkzoNobel lança plataforma de inovação aberta no segmento químico

Startups e especialistas podem inscrever soluções para temas urgentes na área; uma delas será premiada com o apoio da companhia para viabilizar o projeto

A AkzoNobel, companhia global líder em tintas e revestimentos e uma das principais produtoras de especialidades químicas, acaba de lançar o “Imagine Chemistry – AkzoNobel Chemicals Startup Challenge”.

Trata-se de uma iniciativa de inovação aberta que aproximará a companhia de startups, estudantes, professores, grupos de pesquisa e cientistas ao redor do mundo para, juntos, explorarem os conhecimentos de química e solucionar questões urgentes nesta área.

A primeira edição do “Imagine Chemistry” é realizada em parceria com a KPMG e tem como objetivo abordar uma série de desafios específicos da sociedade, bem como expandir ainda mais a capacidade de inovação e encontrar novas oportunidades sustentáveis para os negócios da AkzoNobel. Especialistas e empresas de todo o mundo podem se inscrever até o dia 16 de março no programa, que escolherá um vencedor em junho deste ano, na Holanda.

Além de colaborar na solução de um desafio relevante, podendo colocar em prática soluções sustentáveis e inovadoras, a equipe vencedora será premiada com a cooperação e o apoio necessários para dar vida às suas ideias e viabilizá-las comercialmente. Isso pode incluir orientação; acesso a clientes, investidores, especialistas no assunto e mercado; programa de aceleração; ter a AkzoNobel como cliente, investidora inicial ou organizando parcerias; entre outras alternativas.

A iniciativa foca em encontrar soluções para cinco áreas:

Inovação em reciclagem de plásticos

Sites químicos livres de águas residuais

Alternativas à base de celulose para materiais sintéticos

Surfactantes e espessantes de base biológica e biodegradáveis

Fontes de etileno com base biológica

Além disso, há desafios abertos para ideias mais amplas em outros dois segmentos: química e tecnologia de alto poder reativo, e alternativas sustentáveis às tecnologias atuais. Todos os desafios são impulsionados por negócios e podem ser comercializados em um horizonte de tempo de 3-5 anos.

Processo de seleção

Uma plataforma online dedicada ao desafio e operada pela KPMG está disponível para que os participantes possam enviar suas ideias. Todos que registrarem suas soluções em https://imaginechemistry.akzonobel.com receberão o feedback dos peritos químicos da AkzoNobel.

Ao longo de dois meses, sete equipes designadas para o desafio, formadas por 35 especialistas nos diversos assuntos, trabalharão com as startups e demais profissionais inscritos por meio da plataforma “Imagine Chemistry” para debater e aperfeiçoar as ideias.

Ao fim desse período, um júri formado por executivos da AkzoNobel, líderes de P&D e autoridades de renome internacional escolherá as 20 propostas mais promissoras e seus idealizadores, que participarão de um evento, entre 1º e 3 de junho, na Holanda. Na ocasião, as startups e profissionais selecionados trabalharão ao lado de especialistas da AkzoNobel e parceiros em áreas como pesquisa e desenvolvimento (P&D), finanças, startups, inovação aberta e marketing, além da alta direção da empresa e potenciais investidores, para promover o desenvolvimento das ideias e abordagem de vendas. No final, ao menos uma equipe vencedora será escolhida para colocar em prática sua proposta. Isso porque a companhia acredita que a inovação aberta é vital, por isso busca ideias interna e externamente para avançar sua tecnologia e ganhar com o pensamento criativo de forma mútua.

Imagine Chemistry – AkzoNobel Chemicals Startup Challenge

Inscrições: até 16/3/2017, pelo link https://imaginechemistry.akzonobel.com