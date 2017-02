“Antigamente, tínhamos apenas o curso de panificação oferecido à população. A partir deste ano, reformamos o espaço, recuperamos todas as máquinas e equipamentos que estavam abandonados. Ganhamos um fogão e uma geladeira industrial para a cozinha e, agora, vamos conseguir atender mais pessoas com novas oportunidades”, afirmou Marcão. “A ideia é que a pessoa aprenda e consiga ajudar na renda familiar a partir do que foi ensinado nos cursos”.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Daniela Cristina Mariano Marchi, divulgou nesta semana a agenda com datas e horários para as inscrições dos novos cursos no município.

“A proposta do novo Fundo Social é capacitar as pessoas, agregar conhecimento e oferecer alternativas de complementação de renda, além de incentivar a convivência coletiva e reforçar os laços de amizade. Quando o aluno recebe o certificado de conclusão, ele está apto para aplicar o aprendizado no dia a dia ou até mesmo abrir o próprio negócio”.

Fundo Social oferece 10 novos cursos profissionalizantes

O novo Fundo Social de Solidariedade de Itupeva vai oferecer, a partir deste ano, 10 novos cursos profissionalizantes para interessados. A proposta segue determinação do prefeito Marcão Marchi de incentivo à geração de empregos e renda no município.

A partir do dia 6 de março, os interessados devem comparecer na sede do Fundo Social, das 8h às 11h ou das 13h às 16:00, munidos com o RG ou Certidão de Nascimento e comprovante de residência. Elas receberão uma senha por ordem de chegada. O prazo para as inscrições termina dia 10 de março ou até se esgotarem as vagas.

As aulas terão início dia 13 de março e se encerramento dia 14 de julho de 2017. Os cursos que agora estão disponíveis no novo Fundo Social são:

- Corte e Costura (1ª Fase Iniciante) – Idade Mínima 18 anos;

- Corte e Costura (2ª Fase) – Idade Mínima 18 anos;

- Hardanger – Ponto Reto – Idade Mínima 18 anos;

- Vagonite – Vagonite Oitinho – Idade Mínima 18 anos;

- Patch Apliqué – Idade Mínima 18 anos;

- Crochê – Idade Mínima 18 anos;

- Bordado no Tecido Xadrez – Idade Mínima 18 anos;

- Panificação (Pães/Panetone), – Idade Mínima 18 anos;

- Confeitaria (Bolos, Pão de Mel, CupCake, Doces, Trufas, Bombons) – Idade Mínima 18 anos;

- Manicure/Pedicure – Idade Mínima 18 anos;

- Digitação – Idade Mínima 11 anos completos (adolescentes e adultos);

- Informática – Necessário ter concluído curso Digitação (trazer cópia do certificado) e idade mínima 11 anos completos.

O Fundo Social de Solidariedade de Itupeva fica na rua Professora Deolinda S. Camargo, 100, Jd. São Vicente. O telefone para mais informações é 4496-1551.