Itupeva participa da 1ª reunião de Agronegócio do Circuito das Frutas

A 1ª Reunião de Agronegócio do Circuito das Frutas, que envolve 10 cidades da Região, foi realizada no dia 22, na ETEC Benedito Storani, em Jundiaí.

O objetivo da reunião foi de articular ações que agreguem valor à produção agrícola da Região. Já é sabido que o ponto forte da região é a grande diversidade de frutas produzidas com qualidade e quantidade, porém há espaço para avançar e trazer maior lucratividade nas vendas.

Por este motivo palestras e exposições foram apresentadas como a da Adriana Verdi, gestora da SP Vinhos, Ivan Alvarez, da EMBRAPA, Gabriela da Rocha, do Centro de Frutas IAC e do professor/doutor Hamilton Ramos, do Centro de Engenharia e Automação do IAC.

Um bom público esteve presente composto de representantes como secretários de agricultura, turismo, técnicos e agricultores de Jundiaí, Itupeva, Louveira, Jarinu, Valinhos e Itatiba. Também abordado a decisão do governo estadual de vender as terras e desativar o Instituto Agronômico Campinas (IAC), instalado há muitas décadas em Jundiaí.

Após as palestras houve a conclusão da reunião com um debate sendo deliberado o envio de ofícios aos órgãos do Estado ligados diretamente ao IAC, com decisão contraria a venda, e como ação conjunta regional, estudos para a viabilidade da produção de vinhos e outros derivados das frutas da região, tendo espaço no mercado para as vendas aumentando a lucratividade para os produtores. É isso!

Reinaldo Oliveira